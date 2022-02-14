Лукашенко анонсировал встречу с Путиным и высказался о выводе войск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, произойдет она в ближайшее время. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

У Лукашенко также состоялась встреча с украинским политиком Александром Морозом, он прибыл в Минск. Они обсудили ряд актуальных вопросов. В частности, белорусский лидер рассказал, когда его страну покинут российские войска. Александр Григорьевич отметил, что случится это тогда, когда они решат это с Владимиром Путиным и когда закончатся учения "Союзная решимость-2022".

Президент Белоруссии указал Морозу на действия США, Великобритании и других европейских стран, которые перебрасывают вооруженные силы. Лукашенко поинтересовался, когда выведут их.

Александр Лукашенко сообщил Морозу, что никто не планирует воевать против Украины. Если бы такое намечалось, то СМИ вели бы себя совершенно иначе. Белорусский лидер отметил, что как только крики о войне из Киева утихают, из Америки опять идет сигнал, истерия подогревается. "То есть ясно, кому нужна эта война", — заявил белорусский лидер.

Лукашенко считает, что украинские политики уже начали отбрыкиваться от общей линии Запада, которому нужно развязать конфликт. "А еще лучше повоевать чужими руками", — подчеркнул Александр Григорьевич.

Белорусский лидер обратил внимание украинского политика на то, что Минск не причастен к обострению отношений с Киевом. Лукашенко отметил, что Белоруссия и Украина — родные люди и соседи от Бога.

Президент Белоруссии ранее дал интервью журналисту Владимиру Соловьеву. Полная версия доступна на медиаплатформе "Смотрим".