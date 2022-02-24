"Чтобы мы не получили нож в спину": Лукашенко рассказал, как будет действовать

Минск предлагал Киеву связаться с руководством Минобороны России, чтобы предотвратить начало специальной операции в Донбассе, но Украина этого так и не сделала. Об этом во время совещания с силовым блоком заявил президент Белоруссии. В настоящее время – по словам Александра Лукашенко – республика принимает необходимые меры для обеспечения безопасности тыла российских войск.

Обстановка по периметру страны изменилась – границы на юге закрыты, все пункты пропуска приостановили работу. Туда выведены 5 батальонно-тактических групп, погранвойска – в усиленном режиме. За столом – глава Госпогранкомитета, министр обороны, госсекретарь Совбеза, глава КГБ. О совещании во Дворце независимости стало известно утром, но запланировано оно было с ночи. Когда около 5 утра Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о развитии ситуации с целью, как процитировал Лукашенко, "прекращения геноцида народа в Донецкой и Луганской областях". Телефонных разговоров ночью было два – белорусский министр обороны по поручению президента позвонил украинскому.

"Им было сообщено по пунктам, что надо сделать. Не сделали – значит, хотели этой войны. А теперь пусть разбираются, кто их к этому толкал, хотя тут несложно разобраться. Для нас главное – мы оправдываться не будем, участвуем мы или нет, наших войск там нет, но если надо будет Белоруссии или России, они будут", – заверил Лукашенко.

Официальный ответ на подобные видео: CNN публикует кадры, на которых танки переходят границу со стороны Белоруссии. В стране есть российские войска, они остались после совместных учений по просьбе Александра Лукашенко. Президент России согласился: для защиты рубежей Союзного государства. Белорусский Генштаб разработал план действий. Принять меры в ответ на беспрецедентное наращивание потенциала НАТО на польском и прибалтийском направлении – первая задача для военных.

"Нам надо закрыть его, чтобы мы не получили нож в спину. Но у нас есть совместная группировка, часть ее – на западных рубежах РФ, я попрошу не использовать часть этой группировки СКЛ. Любое нападение, хоть один шаг через границу на территорию Белоруссии будет означать, что они атакуют Россию", – отметил Лукашенко.

МИД Белоруссии сообщил, что эвакуирует с Украины сотрудников посольства с семьями. Посол и консульская служба пока остаются для взаимодействия с Киевом. Дипломаты рекомендуют белорусским гражданам покинуть Украину.

Вопрос признания ЛНР и ДНР в Белоруссии – на повестке дня: это уже из заявлений Александра Лукашенко журналистам после совещания. Прекращение силовых действий против республик, недопущение вступления Украины в НАТО и демилитаризация страны – по мнению белорусского президента – это условия для переговоров России с Украиной. Лукашенко предложил провести их в Минске.