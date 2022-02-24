Лукашенко заверил, что Россия не собирается оккупировать Украину

"Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда", – предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными.

Белорусский президент добавил, что Россия не собирается оккупировать Украину. "Зачем, кому надо – эта головная боль. Никто не собирается там насаждать свои силы и правительства. Это основа для переговоров", – спросил Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что на месте президента Украина Владимира Зеленского он бы за это предложение уцепился. Белорусский президент призвал на этой основе определять повестку дня для переговоров, сообщает РИА Новости.

Обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, подчеркнул в своем телеобращении к российскому народу президент России Владимир Путин. Он заявил о начале специальной военной операции на Украине. Это российский ответ на просьбу двух народных республик Донбасса о помощи и защиты их от украинской агрессии и обстрелов.

Путин подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие ложится на правящий в Киеве режим. Кроме того, глава российского государства призвал украинских военных не выполнять преступных приказов киевской власти, сложить оружие и идти домой.

В Минобороны России заявили, что российская армия не наносит ракетных, авиационных и артиллерийских ударов по украинским городам. Военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация Вооруженных сил Украины выводится из строя высокоточным оружием. Гражданскому населению ничего не угрожает.

На данный момент есть информация о двух сбитых украинских фронтовых бомбардировщиков. Также российские пограничники уничтожили огневую точку, с которой был обстрелян российский погранпереход в Курской области. Шесть украинских снарядов разрушили дома на территории Белгородской области.

Лукашенко подчеркнул, что у министра обороны Украины была возможность одним телефонным звонком в Москву предотвратить экстремального развития ситуации, но тот своим шансом не воспользовался.

"Мерзавец", – высказался в адрес украинского министра обороны Лукашенко.

Кроме того, украинские военные продолжают артобстрелы населенных пунктов в Донбассе. Есть жертвы среди мирного населения Луганской и Донецкой народных республик. Чтобы прекратить обстрелы, народные милиции Луганска и Донецка перешли в контрнаступление при поддержке российской армии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипотношений с Россией.