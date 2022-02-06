Лукашенко не ожидал такого от "безголового" Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал эксклюзивное интервью для программы "Соловьёв Live" на радио "Вести ФМ" и платформе "Смотрим".

В нем белорусский лидер высказался по поводу многих злободневных проблем. В том числе он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вблизи их границы нет большого скопления российских войск.

Лукашенко усомнился, что Киев сам принимает решения. Он отметил, что в Белоруссии "спецслужбы тоже неплохо работают".

"Мы прекрасно знаем, что их к этому толкают. И даже Зеленский безголовый (хотя я не ожидал, что он себя так будет вести) уже начал кричать: "Нет-нет, войны не будет, войны нет" и так далее", – сказал Лукашенко.

По его словам, "они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее".

При этом президент Белоруссии считает, что есть опасность в том, что "они предпримут очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска".

Лукашенко также заверил, что в случае начала военных действий со стороны Украины Белоруссия будет с Россией.

Полная версия интервью президента Белоруссии выйдет в эфире телеканала "Россия 1" и на медиаплатформе "Смотрим".