Украину вернут в "лоно славянства"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрался вернуть Украину в лоно славянства. Об этом он заявил во время послания к народу и парламенту.

По словам Лукашенко, Запад хочет утопить в крови российско-украинское братство. При этом, отметил белорусский лидер, славянские народы — выходцы из одной купели крещения. Общие корни необходимо сберечь, чего бы это ни стоило.

Тем временем глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что они следят за перемещением войск по территории Белоруссии.

Государственный деятель обратил внимание на то, что у Киева теплые отношения к белорусскому народу. Любые силовые действия против Минска — не в интересах Украины.

Алексей Резников также удивлен обвинением в том, что они якобы планируют вооруженные провокации в Донбассе.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что им придется создавать воинские части для защиты южных границ.