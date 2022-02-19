Несколько российских регионов вызвались принять донбасских беженцев

Орловская область готова принять беженцев с Донбасса, сообщает пресс-служба областной администрации. В регионе готовят места размещения, идет сбор предметов первой необходимости. К работе подключены руководители органов местного самоуправления Орловской области. Как заявил губернатор Андрей Клычков, вопросы подготовки региона к приему людей, выезжающих из ДНР и ЛНР, находятся на его личном контроле.

В Воронежской области вспомнили события 2014 года. Тогда воронежцы высказали готовность оказать всестороннюю помощь соседям. Если понадобится, поступят так и сейчас, заявили в правительстве региона.

Власти Башкирии открыли оперативный штаб по эвакуации беженцев, возглавляет его заместитель премьер-министра нашего правительства Максим Забелин, сообщил на своей странице в соцсети глава республики Радий Хабиров. Он также написал, что жители региона уже откликаются с предложениями помощи.

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев отметил, что регион окажет гуманитарную помощь беженцам. Есть договоренность с руководителем регионального отделения Фонда милосердия и здоровья Светланой Лягушевой, формируется оргкомитет, приглашаются все, кто может оказать помощь. Область готова принять, прежде всего, семьи с детьми.

Приполярный Ямал имеет опыт приема беженцев, в том числе, по оказанию срочной социальной помощи и поддержки в дальнейшей адаптации. Создана рабочая группа, сообщили в правительстве ЯНАО.

Ранее готовность принять жителей Донбасса выражали и в нескольких субъектах РФ – от Крыма до Якутии. Замглавы МЧС России Виктор Яцуценко заявил, что беженцы из Донбасса могут быть направлены еще в семь регионов: Краснодарский край, Курскую, Воронежскую, Белгородскую, Орловскую, Брянскую, Московскую области. Последняя может принять до 10 тыс. человек, Краснодарский край – до 20 тыс.