Названы регионы России, куда могут отправить беженцев из Донбасса

Власти семи российских регионов объявили о готовности принять беженцев из республик Донбасса. Как рассказал в субботу заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РФ Виктор Яцуценко, возможность разместить граждан ЛНР и ДНР имеется в Московской, Курской, Воронежской, Белгородской, Орловской и Брянской областях, а также Краснодарском крае.

Тем временем в Ростовской области погрануправление УФСБ переведено усиленный режим несения службы. С субботы все пограничные пункты в регионе работают только на въезд в Россию.

По данным источника РИА Новости, к утру субботы из Донбасса в Россию прибыли 10356 человек: 4527 граждан РФ, 5806 граждан Украины и 23 иностранца.

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