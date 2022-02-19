Шольц нашел слова Путина смешными

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности. Говоря об эскалации напряжённости на Украине, Шольц не согласился с президентом России Владимиром Путиным в том, что на Киев проводит политику геноцида в Донбассе.

"Аргумент, что в Донбассе происходит геноцид, надо ясно сказать, смешной", – заявил Шольц.

Свою оценку происходящего на востоке Украины Путин дал на совместной с Шольцем пресс-конференции ранее.

Далее канцлер ФРГ считает важным, чтобы противоречия между Россией, НАТО и США по безопасности в Европе перешли "в разговор". Шольц надеется, что "это получится", пишет РИА Новости.

"Нашей задачей остается искать ходы, как бы узки они ни были, которые вели бы к переговорам о контроле над вооружениями, о прозрачности", – отметил Шольц.

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