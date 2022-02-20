"Смешной" немецкий геноцид

Важный момент по Мюнхену. Выступая на конференции, канцлер Германии Олаф Шольц сослался на свои недавние дискуссии с Путиным: "Он переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что реально смешно, скажем это прямо". А вот здесь – поподробнее. Размышляя о обвинениях украинских нациков в геноциде, Шольц использует английское слово ridiculous ("смехотворно", "смешно"). Но здесь канцлер Германии, страны, которая ровно геноцид на нашей территории в годы Великой Отечественной войны и практиковала, явно теряет чувство такта: не немцам смеяться в таких случаях и не немцам не уметь различать геноцид.

Вот памятник, установленный в донбасском Краснодоне еще в советские времена. Чаша со знаменем скорби. Поддерживается в порядке до сих пор. Под ним покоятся останки, перенесенные с трех братских захоронений. Вот документ "Акт районной комиссии по расследованию злодеяний немецких фашистов в Краснодонском районе, совершенных в период с 20 июля 1942 года по 14 февраля 1943 года. В нем говорится: "28 сентября 1942 года в 11 часов ночи из камеры полицейского управления было взято 32 человека советских граждан. Все 32 человека были обнаружены во вскрытой могиле в парке имени Комсомола. Они были связаны друг с другом (руки обмотаны проволокой), загнаны в ущелье, приспособленное для укрытия машин. Здесь после зверских издевательств их живыми засыпали землей". Так действовали немцы.

В январе 1943 года была разгромлена подпольная организация сопротивления немецким фашистам комсомольская "Молодая гвардия". После невыносимых по своей жестокости пыток расстреляны, а часть сброшены живьем в шурф шахты №5 71 человек советских граждан. 49 из них – "Молодая гвардия".

А вот как действовали украинские нацики в 2014 году. По свидетельству заместителя министра иностранных дел ЛНР Анны Сороки, под Первомайском и тем же Краснодоном в последние годы было обнаружено 10 массовых захоронений. В самом крупном из них – 80 останков. Такие прикопанные массовые захоронения были найдены и в других районах Донбасса.

Когда немецкий канцлер говорит сегодня, что это "смешно", не проявляет к столь, казалось бы, для него узнаваемым преступлениям никакого интереса, то как это назвать? Да это просто солидарность с геноцидом наших дней. Как иначе-то?