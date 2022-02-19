Гиперзвук и ядерное оружие: детали российских учений

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президентам российского и белорусского государств о начале учений сил стратегического сдерживания. Глава Генштаба Вооруженных сил страны Валерий Герасимов, в свою очередь, рассказал об их содержании.

В ходе начавшихся учений будут отработаны применения ядерного оружия и оружия повышенной потенциальной опасности. Пройдут учения в два этапа. К ним привлечены ВКС, Южный военный округ, ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флоты.

На первом этапе учений будет отработано введение военных действий с применением оружия повышенной потенциальной опасности.

Тем временем в Кремле сообщили, что на учениях успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Из Баренцева моря с атомного подводного крейсера "Карелия" осуществлен пуск баллистической ракеты "Синева" по полигону Кура.

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер".

В Кремле отметили, что задачи на учениях выполнены в полном объеме. Наблюдали за процессом президенты России и Белоруссии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заявлений главы государства по итогам наблюдения за учениями сил стратегического сдерживания не планируется.