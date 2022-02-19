Володин указал на повторяющуюся "мантру"

Западные политики вместо беспокойства за жизни людей, которые проживают в Донбассе, пытаются оправдать поведение Киева. Об этом написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По мнению государственного деятеля, политики западных государств повторяют в адрес России, как мантру, угрозы. В частности, Москву предупреждают, что если она встанет на защиту своих граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР, то будут объявлены санкции невиданных ранее масштабов.

Вячеслав Володин отметил, что во вторник на пленарном заседании депутаты обсудят вопросы, связанные с ДНР и ЛНР.

Что касается санкций, отметил спикер Госдумы, они никого не пугают. "В таких условиях мы живем уже 8 лет", — заявил Володин. По словам политика, санкции против России будут введены в любом случае, даже если Москва ничего не сделает.

Ранее Вячеслав Володин уже указал на неприемлемое поведение США и ЕС.