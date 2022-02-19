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Ситуация на Украине 1 час назад

19 февраля 2022 18:57

Французам тоже советуют покинуть Украину


AP Images

Всем гражданам Франции, находящимся на территории Украины рекомендуется покинуть страну – с таким заявлением обратился МИД Пятой республики. На сайте ведомства уточняется, что остаться на территории Украины могут лишь французы, имеющие на то "веские основания".

Особое внимание уделено Харьковской, Луганской и Донецкой областям. Оттуда французам рекомендовано выехать незамедлительно.

Тем, кто планирует поездки на Украину и пока находится на территории Франции или третьих стран, рекомендовано отложить визит.

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