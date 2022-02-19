Французам тоже советуют покинуть Украину

Всем гражданам Франции, находящимся на территории Украины рекомендуется покинуть страну – с таким заявлением обратился МИД Пятой республики. На сайте ведомства уточняется, что остаться на территории Украины могут лишь французы, имеющие на то "веские основания".

Особое внимание уделено Харьковской, Луганской и Донецкой областям. Оттуда французам рекомендовано выехать незамедлительно.

Тем, кто планирует поездки на Украину и пока находится на территории Франции или третьих стран, рекомендовано отложить визит.