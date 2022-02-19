Глава Минфина ФРГ опасается, что Россия не будет поставлять газ из-за санкций

Россия всегда была надежным экспортером газа, но из-за санкций поставки могут прекратиться, выразил обеспокоенность министр экономики ФРГ Кристиан Линднер. И призвал вспомнить времена холодной войны. Не было таких ситуаций, чтобы напряженность между странами Варшавского договора и НАТО вредила энергетическому сектору. Сейчас все может быть иначе.

Германия разработала план по обеспечению альтернативных поставок, другие страны тоже должны диверсифицировать энергетический импорт, в том числе за сет закупок СПГ. Линднер сообщил Financial Times, что уже много лет выступает за строительство терминалов СПГ, это должно помочь в сложившейся ситуации.

Россия много лет выполняет свои обязательства по поставкам природного газа в Европу, Газпром неоднократно подчеркивал, что работает согласно контрактным обязательствам. Это признает и Евросоюз.