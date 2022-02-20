В центре и на окраинах Донецка раздались взрывы

На окраинах Донецка слышатся взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента. Интенсивность огня предположительно определяется как средняя.

ТАСС добавляет, что взрывы раздались и в центре города – их было как минимум 10. Также канонада слышна в Макеевке.

В воскресенье в Народной милиции ДНР сообщили о том, что противник с начала суток 12 раз открывал огонь по территории республики.

По данным правоохранителей, 10 раз огонь велся с применением 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов. Было выпущено 96 снарядов и мин.

За прошедшие сутки противник 82 раза открывал огонь по территории республики, выпустив 780 снарядов и мин.

В милиции уточнили, что в результате обстрелов были повреждены три жилых дома в поселке Зайцево, кроме того, получил контузию мирный житель из поселка Коминтерново. Обстрелы велись в Мариупольском, Донецком и Горловском направлении.