За сутки украинские военные выпустили по ДНР 1120 боеприпасов

В период с 19 по 20 февраля военнослужащие украинской армии выпустили по территории Донецкой народной республики 1120 боеприпасов, об этом заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

С трех часов ночи минувшей субботы до трех часов ночи воскресенья в ДНР зафиксировали 82 случая нарушения режима прекращения огня, допущенного украинской стороной.

Так, огонь из 122-мм орудий, минометов калибром 120 и 82-мм, автоматических и противотанковых гранатометов велся на Горловском направлении. Аналогичные огневые средства применялись ВСУ на Донецком и Мариупольском (за исключением автоматических гранатометов) направлениях.

Утверждается, что в населенном пункте Зайцево (южное) оказались повреждены два домовладения и частный автомобиль. Около одного из домов был найден неразорвавшийся боеприпас. Кроме того, получили повреждения жилые дома в поселке шахты "Трудовская" Петровского района Донецка и поселке шахты 6/7 в Горловке.

Также известно о том, что в районе Коминтерново был контужен местный житель 1938 года рождения.

Еще одним следствием обстрела стала остановка работы Васильевской насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода. В результате этого Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды.

По последним данным, боестолкновения на линии соприкосновения продолжаются – утром в воскресенье стало известно о попытке военнослужащих 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ атаковать позиции Народной милиции ЛНР. Нападение было отбито, сообщалось о потерях среди мирного населения.

Помимо этого, в ДНР и ЛНР продолжают действовать диверсанты – одна из таких групп была нейтрализована в Донецке в ночь на воскресенье. По данным МГБ ДНР, злоумышленники планировали подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций.