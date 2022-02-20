МЧС: проблемы беженцев из Донбасса оперативно решаются

Врио министра по чрезвычайным ситуациям РФ Александр Чуприян пообещал реакцию на любые возможные проблемы беженцев из Донбасса. МЧС проверяет всю поступившую информацию.

"И это стимулирует на местах глав муниципальных образований работать более оперативно", – сказал Чуприян СМИ в воскресенье.

Чуприян отметил, что проблемы никто не замалчивает. В пунктах временного размещения на территории России находятся тысячи людей – "от грудничков до пожилых".

"Я думаю, дальше станет гораздо проще", – сказал врио министра.

В свою очередь, в правительстве Ростовской области сообщили о единичных случаях заражения COVID-19 среди беженцев.

"Для лиц с легким и средним течением заболевания подготовлены обсерваторы, пациенты с тяжелым течением болезни будут доставляться в ковидные госпитали региона", – пояснил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

Тем временем, российские пограничники быстро справляются с очередью машин с беженцами из ЛНР и ДНР.

Погранслужба и таможенная служба увеличили число сотрудников и перешли на круглосуточный режим работы.

"Есть очереди – по 80-100 машин, но это для пограничников небольшая проблема", – рассказал источник ТАСС.

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