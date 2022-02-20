Беженцев из Донбасса готовы принять три десятка регионов России

В МЧС зарегистрированы около 30 регионов России, готовых принять у себя беженцев из Донбасса. По словам врио главы МЧС России Александра Чуприяна, работа по размещению жителей Донбасса будет продолжать "ровно столько, сколько потребует оперативная обстановка".

Чуприян надеется, что "здравый смысл и мир возобладают", и со временем беженцы смогут вернуться домой.

Врио главы МЧС посетил в воскресение лагерь "Звезда", превращенный в пункт временного размещения. Во время общения беженцы рассказали Чуприяну, что "их встретили отлично". Даже ночью было организовано горячее питание и обеспечены спальные места.

"Вопросов никаких нет. Мы лично всем довольны", – рассказала Чуприяну одна из размещенных.

Для помощи беженцам постоянно работают представители администрации и психологи, пишет ТАСС.

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