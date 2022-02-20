Подтвердилось обнаружение тела пропавшего Владимира Ялунина

В ГУ МЧС Подмосковья подтвердили информацию о том, что спасатели нашли тело пропавшего в начале февраля бывшего заместителя юстиции Владимира Ялунина.

По данным ведомства, тело было обнаружено в 14 часов 30 минут по местному времени, отмечает ТАСС.

Инцидент в Одинцовском районе Подмосковья произошел в ночь с 5 на 6 февраля. 70-летний мужчина уехал кататься на квадроцикле и не вернулся.

Поисковая группа обнаружила следы транспортного средства, которые вели к реке. На ее дне, под разломом льда, был обнаружен квадроцикл.