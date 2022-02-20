Зеленский поспешил доложить о телефонном разговоре с Макроном

Президент Украины провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Главы государств поддержали скорейший созыв Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

О разговоре с Макроном Владимир Зеленский написал в своем Twitter. По словам украинского лидера, он выступил за немедленное введение режима тишины. Также украинский глава доложил французскому коллеге о текущей ситуации и новых провокационных обстрелах.

Ранее в воскресенье, 20 февраля, Эммануэль Макрон поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Их разговор продлился около часа. Беседа Макрона с Зеленским длилась полчаса.