Макрон передал Путину просьбу Зеленского о переговорах

По итогам телефонных переговоров с Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что передал российскому лидеру просьбу Владимира Зеленского о переговорах.
"У меня состоялся искренний, прямой и быстрый разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского, чтобы прежде всего попросить его об остановке боев в кратчайшие сроки, но особенно предложить ему переговоры", – сообщил президент Франции.
При этом он посетовал, что это не принесло результата, так как "российский президент избрал войну".
Также Макрон сообщил, что Франция планирует направить Украине помощь в размере 300 миллионов евро, и анонсировал введение новых антироссийских санкций вслед за Евросоюзом.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что что в ходе беседы с Макроном Владимир Путин "дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции".