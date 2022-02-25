Макрон передал Путину просьбу Зеленского о переговорах

По итогам телефонных переговоров с Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что передал российскому лидеру просьбу Владимира Зеленского о переговорах.

"У меня состоялся искренний, прямой и быстрый разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского, чтобы прежде всего попросить его об остановке боев в кратчайшие сроки, но особенно предложить ему переговоры", – сообщил президент Франции.

При этом он посетовал, что это не принесло результата, так как "российский президент избрал войну".

Также Макрон сообщил, что Франция планирует направить Украине помощь в размере 300 миллионов евро, и анонсировал введение новых антироссийских санкций вслед за Евросоюзом.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что что в ходе беседы с Макроном Владимир Путин "дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции".