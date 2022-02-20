Поезда с жителями ЛНР и ДНР прибыли в Курскую и Волгоградскую области

Первые поезда с эвакуированными жителями Донбасса прибыли в Волгоградскую и Курскую области.

В Курскую область прибыл первый поезд в 21:19 по московскому времени, в нем находились около тысячи человек, в том числе 200 детей. Ранее регион сообщил, что готов принять до 1,5 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР и предоставить все необходимое. В Курской области ввели режим ЧС из-за прибытия беженцев.

Поезд с 443 беженцами также прибыл в Волгоградскую область, люди размещены в пунктах временного размещения. Из 443 беженцев 166 человек являются детьми.

Напомним, на территорию России прибыли 53 тысячи беженцев.