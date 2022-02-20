Минобороны Украины: нападения в ближайшие дни не будет

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников считает, что говорить о том, что "завтра-послезавтра" следует ждать нападения России, неуместно. По его словам, на данный момент, ни в одном городе, где, предположительно, находятся российские войска, не сформирована "ударная группировка".

"Но это не значит, что низкие риски, не означает, что нет угрозы. Я хочу напомнить нашим партнерам, что угроза существует с 2013 года", – заявил Резников в эфире украинского телеканала "1+1".

Министр указал, что, в любом случае, украинские военные готовы к встрече российских войск и обороне своей страны.

Между тем американский телеканал CBS сообщил о получении "российскими войсками" приказа "вторгнуться на Украину". Сотрудник канала Дэвид Мартин не привел никаких фактов или документов, чтобы подтвердить свои слова, но сослался на то, что именно это ранее имел в виду президент США Джо Байден. Американский лидер заявил, что власти РФ решили атаковать Украину.

Со своей стороны, посол РФ в США Анатолий Антонов на CBS опроверг наличие каких-либо агрессивных планов в отношении Украины. Антонов назвал повторяющиеся сообщения о "неминуемом вторжении частью информационной войны".