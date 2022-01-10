Рябков: планов напасть на Украину нет

У России нет никаких намерений напасть на Украину, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

"Мы объяснили американским коллегам, что никаких планов, намерений напасть на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке сил осуществляются в пределах нашей национальной территории", – сказал он на брифинге по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности 10 января в Женеве. Трансляцию вели телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Рябков заверил, что нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария.

Высокопоставленный российский дипломат подчеркнул, что сценарий, представленный западными СМИ в отношении Украины, не может быть предметом торга. Так он ответил на вопрос The New York Times, не ждет ли Москва в обмен на угрозу большей гибкости от западных партнеров.

Говоря об Украине, Рябков также выразил надежду на то, что она будет соблюдать заключенное перед Новым годом соглашение о прекращении огня в Донбассе.

Кроме того, заместитель главы российского МИД указал, что императивом является требование о невступлении Украины и Грузии в НАТО. Это вопрос национальной безопасности РФ, и поэтому Москве нужны юридические гарантии, подчеркнул он.