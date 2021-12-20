Нет других забот: в МИД РФ отреагировали на поручение Байдена

Сообщение CNN о поручении обеспечить в течение четырех недель недопущение "вторжения РФ на Украину", якобы данном президентом США Джо Байденом своей администрации, не стоит комментариев. Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Здесь нечего обеспечивать", – приводит ТАСС сл ова замглавы МИД.

По его словам, этим "тоже можно заниматься" в случае, если у администрации Байдена нет других забот. Однако, добавил Рябков, обычно он не комментирует то, что не видел – тем более сообщения CNN.

Киев хочет получить от Запада не только оборонительное, но и наступательное вооружение, заявил ранее украинский министр обороны Алексей Резников. По словам российского сенатора Алексея Пушкова, насыщение Украины оружием – практически подготовка НАТО к войне с Москвой.