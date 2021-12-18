Пушков: Украина нужна НАТО как плацдарм для нападения

Сенатор Алексей Пушков считает, что Украина официально не станет членом НАТО, но будет использоваться альянсом как плацдарм для угроз России.

Пушков заявил в эфире радио "Говорит Москва", что насыщение Украины оружием – это практически подготовка НАТО к войне с Россией.

"Выход НАТО на нашу совместную границу с Украиной, которая весьма протяженная, это уже casus belli, это практически подготовка к войне", – уверен Пушков.

По мнению сенатора, Украине не получит о НАТО гарантий обороны, а превратится в "военизированный кулак" альянса.

"Я думаю, что НАТО к этому сейчас и склоняется", – считает Пушков.

Россия обладает ядерным оружием, продолжил Пушков, поэтому НАТО не захочет принимать в свой состав Украину, у которой есть территориальные претензии к РФ.

Пушков отметил, что НАТО пытается навязать России диалог с позиции силы и заставить Москву выполнить условия Запада, пишет РИА Новости.

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