Мирные предложения России не изменили позиций НАТО и США

ООН приветствует диалог между Россией и США в целях снижения напряженности и защиты регионального мира – так в организации прокомментировали выдвинутые Москвой проекты договоров о гарантиях безопасности с НАТО и США.

В Европе в свою очередь предлагают обсуждать данные темы в уже существующих форматах, включая Совет Россия-НАТО и ОБСЕ. Вашингтон заявил, что готов к консультациям на полях альянса и в рамках ОБСЕ.

Что касается НАТО, там отметили, что любой диалог с Москвой должен проходить с учетом озабоченности альянса действиями России.

В Москве, тем не менее, не видят, чтобы США и НАТО поменяли позицию в отношении Москвы. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он подчеркнул – с мнением России западные партнеры не считаются.

"Никому не приходит в голову, кто пишет тексты в НАТО и их принимает, задаться вопросом: ведь это же заведомо неприемлемо для России. Россия должна то, должна се, отвести, привести. Это же заведомо неприемлемо, неужели они этого не понимают? Ну ок, пусть дальше. Бумага всё стерпит", – отметил Сергей Рябков.