В Белом доме прокомментировали предложения России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что Вашингтон не будет вести переговоры по европейской безопасности без участия представителей Европы. Выступая на брифинге, Псаки заявила, что в Белом доме "видели российские предложения", и в данный момент идет их обсуждение с европейскими союзниками и партнерами.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что пока нет оснований говорить о том, что НАТО и США готовы приступить к скорейшим переговорам о гарантиях безопасности. Однако Москва надеется, что ее предложения будут приняты, пишет "Интерфакс". Рябков добавил, что сейчас, когда у РФ и США и НАТО противоположные интересы в сфере европейской безопасности.

Ранее сообщалось, что на официальном портале МИД РФ опубликованы проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.