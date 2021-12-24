США не согласятся на предложения РФ по безопасности, касающиеся НАТО

США не согласны с предложениями России по НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Речь идёт о проекте договора о гарантиях безопасности. По словам Псаки, Вашингтон устраивают не все пункты.

"Россия представила предложения. С какими-то мы согласились бы, с какими-то, например, касающимися НАТО, конечно, нет", – заявила она.

При этом от переговоров США отказываются не намерены. Они пройдут в январе; по словам Владимира Путина, в Женеве.

Тем временем посол США в России Джон Салливан заявил, что в Вашингтоне не готовы просто взять и подписать предложенные Москвой документы. Для начала Штатам нужно посоветоваться с союзниками. Однако прогресс по некоторым вопросам возможен, уточнил дипломат.