МИД РФ: мы не потерпим предварительных условий США по гарантиям безопасности

Россия не намерена выполнять выставленные Вашингтоном какие бы то ни было предварительные условия для дальнейшей работы по организации предложенных РФ гарантий безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что при таком повороте событий российская сторона придет к выводу, что у США просто нет желания договариваться, а все происходящее используется лишь для продолжения политики по военному освоению территории Украины и других государств в антироссийских целях.

По словам Рябкова, в случае ухудшения ситуации, вся ответственность ляжет на плечи США.

Российские власти призывают Соединенные Штаты не затягивать с началом переговоров по гарантиям безопасности, добавил дипломат в интервью журналу "Международная жизнь" .

Как сообщалось, 17 декабря МИД РФ обнародовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса.