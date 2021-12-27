Нападение России на Украину: заявления Матвиенко

У России не было и нет планов нападать на Украину, заявила глава Совфеда Валентина Матвиенко. Соответствующие заявления — это домыслы, с помощью которых хотят оправдать поставки оружия, включая летальное, на Украину. НАТО увеличивает бюджет якобы на противостояние России, идет активное военное освоение украинской территории, однако Россия готова к любому развитию событий, ее граница защищена надежно, добавила политик. У граждан России не должно быть сомнений на этот счет. Российские войска могут перемещаться по территории страны, учения должны проводиться там, где это нужно, чтобы был готов адекватный ответ на появляющиеся вызовы.

Матвиенко высказала предположение, что власти Украины готовили сценарий военного вторжения и захвата самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Поэтому в глобальном пространстве реализовывалась такая мощная информационная атака. Спикер подчеркнула, что вместе с тем Москва продолжит настаивать на мирном урегулировании украинского кризиса и выполнения минских соглашений Киевом.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков напомнил, что Россия никогда первой ни на кого не нападала. Циркулирующие слухи представитель Кремля назвал пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. РФ ни для кого не представляет угрозы. Однако попытки силового разрешения конфликта в Донбассе будут иметь самые серьезные последствия.

Пресс-конференция главы Совета Федерации Валентины Матвиенко по итогам осенней сессии 2021 года транслируется на медиаплатформе "Смотрим".