Рябков: Россия не боится никого, даже США

Россия не боится никого, даже США, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков журналистке американского телеканала CBS. Так он ответил на вопросы: "Россию пугает Украина? Почему вы боитесь Украины? Почему вы считаете, что вам нужно защищать себя?"

Высокопоставленный российский дипломат пообщался с прессой в преддверии переговоров в Женеве министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена 21 января.

Корреспондент канала Елена Раффини "поймала" Рябкова в гардеробе незадолго до начала встречи. Она написала в Twitter, что замглавы МИД РФ пытался избежать вопросов, которые задавали ее американские коллеги.

Ранее Рябков заявил журналистам, что настрой у российской делегации перед переговорами с США хороший, несмотря на то, что накануне Вашингтон опубликовал ряд противоречивых заявлений.

Переговоры Лаврова и Блинкена уже начались. Перед ними глава российского МИД заявил, что Москва ждет от встречи не прорыва, а ответа. Однако Блинкен ранее сообщил, что не везет с собой письменного ответа на российские инициативы.