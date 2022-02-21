Обнародован рейтинг стран по уровню безработицы: Россия – на 10 месте

Опубликован рейтинг стран Европы по уровню безработицы. Меньше всего проблем с занятостью – у граждан Чехии. Самая высокая безработица – в Испании и Греции. Россия оказалась на 10 месте. Год назад она была на 18 позиции.

Рейтинг был составлен экспертами РИА Новости, которые проанализировали данные из 34 стран. Страх из-за пандемии сходит на нет, как и эпоха строгих локдаунов, и эксперты ожидали подъема экономики и, соответственно, занятости. Но реальная обстановка превзошла даже оптимистичные ожидания: в более чем трети случаев зафиксировано снижение безработицы – причем она снизилась даже больше, чем было до пандемии коронавируса COVID-19.

В Чехии, где самая низкая безработица, доля граждан, ищущих работу, – 2,2 процента. Также низкая безработица отмечена в Германии, в Польше и на Мальте.

Низкий уровень безработицы означает, что на рынке труда существует дефицит. С одной стороны, людям легче найти работу и хорошую зарплату, но с другой – низкая безработица может ограничивать рост экономики, так как для расширения сферы услуг или производств может просто не найтись персонала.

Самый высокий уровень безработицы – в Испании: 13,4 процента ее жителей ищут работу. В Греции этот показатель составляет 13,2, на Украине – 9,6. Также плохо с работой в Италии (9,1), Швеции (8,3), Франции (7,5 процента).

В России доля безработных составляет 4,3 процента – это 3220000 человек. Так же обстоит дело и в Великобритании. За ними в списке следует Словения – 4,7 процента.