Лавров уточнил, о чем условились Путин с Макрон

Россия не против встреч по Украине в различных форматах, но прежде чем встречаться, нужно понять какой будет результат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Фейсалом Микдадом в понедельник, 21 февраля.

Лавров отметил, что накануне президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели два телефонных разговора, и французский лидер высказывался по этим вопросам. Путин объяснил, что Россия не против саммитов или каких-либо встреч на других уровнях. "Но прежде чем встречаться, особенно в такой накаленной атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся, и каков будет результат", – сказал российский министр.

Поэтому, по словам Лаврова, президенты условились, Запад представит российской стороне свое видение возможных результатов саммитов по Украине, передает РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Запад нагнетает атмосферу, пытаясь создать "чуть ли не непреодолимую конфронтацию" между Россией и НАТО. Но Москва приложит все усилия для того, чтобы такого рода попытки не увенчались успехом.