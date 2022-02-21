После обстрела Луганская ТЭС остановила работу

Луганская ТЭС в городе Счастье Луганской народной республики после обстрела остановила работу из-за поврежденной линии электропередач. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

"В настоящее время энергетики ждут остановки обстрела для проведения работ по восстановлению станции", – написал руководитель администрации.

Сергей Гайдай также добавил, что в результате обстрела в поселке Врубовка и Счастье около 200 потребителей остались без газа из-за поврежденного трубопровода.

"Счастье без воды, тепла и света", – резюмировал Гайдай.

По последним данным Народной милиции ЛНР, за прошедшие сутки украинские военные 63 раза нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрел 25 населенных пунктов республики.

Ранее также стало известно о том, что из-за обстрелов осталась без электричества Донецкая фильтровальная станция.