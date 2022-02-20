"Счастье" больше не работает

Украинские власти приостановили работу пропускного пункта "Счастье" на линии соприкосновения в Луганской области. Как заявили в штабе украинских войск в Facebook, КПП закрыт "из-за регулярных обстрелов".

Через КПП "Счастье" в сторону Луганска проходили конвои гуманитарных организаций.

В ЛНР назвали обвинения в обстреле колонны с гуманитарной помощью "очередной провокацией" Киева.

Тем временем, представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили украинских в очередном нарушении режима тишины.

По данным ЛНР, были обстреляны из тяжелого оружия 10 поселков на территории республики.

С 17 февраля ДНР и ЛНР сообщают о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, пишет ТАСС.

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