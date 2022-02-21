После взрыва машины в Луганске двум раненым оказывают помощь

Состояние руководителя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и его водителя контролируют медики. Пострадавшим оказывают помощь. Об этом сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

О характере ранений, полученных военнослужащими Народной милиции ЛНР, пока не сообщается. Напомним, взрыв прогремел в понедельник в 20:25 в автомобиле, припаркованном у здания ведомства.

По предварительным данным, сработало неустановленное взрывное устройство. Два человека получили ранения, автомобиль превратился в груду металла, здание повреждено. Взрывной волной выбило стекла в близлежащих жилых домах и офисных помещениях.

По данным, которые приводит ТАСС, в автомобиле было заложено около 10-15 килограммов взрывчатки. Обстоятельства взрыва, который СЦКК расценивает как теракт украинских спецслужб, выясняется.