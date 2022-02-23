В Луганске прогремела серия взрывов рядом со складом пиротехники

Один из четырех взрывов в Луганске прогремел в непосредственной близости от склада пиротехники, здание было повреждено осколками, отметили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Самодельные взрывные устройства были заложены у основания четырех столбов – опор контактной линии около троллейбусного депо. В действие они были приведены, как отмечают очевидцы, примерно в 04:25 утра 23 февраля, этот момент попал на видео.

Одна из опор получила серьезные повреждения, но все столбы устояли. Обломки посекли расположенное в 70 метрах здание, где хранится пиротехника.

"Если бы сдетанировали пиротехнические изделия, могли бы быть более глобальные последствия, которые могли привести к большому количеству жертв среди мирного населения", – заявили представители ЛНР в СЦКК.

Обошлось без пострадавших. Власти республики расценили произошедшее как теракт.