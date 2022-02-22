Украинские снаряды попадали в жилые дома и повредили газопровод в Донецке

По данным Народной милиции ДНР, в понедельник украинская сторона совершила артиллерийские удары по жилым кварталам Донецка и пригородам. Повреждения получили несколько жилых домов.

ДНР сообщает, что интенсивные обстрелы велись по территории Кировского и Петровского районов города. Снаряды попали в пять жилых домов. Кроме того, был перебит газопровод низкого давления. В этой связи подача газа была прекращена в 35 жилых домах. Одна из жительниц Донецка получила легкие ранения.

В Горловке в результате обстрела были повреждены два девятиэтажных дома и здание местной школы. О пострадавших там не сообщается.