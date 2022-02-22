Москва не хочет разрыва отношений, Киев отозвал дипломата

Разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной является крайне нежелательным сценарием. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По мнению представителя Кремля, разрыв дипотношений усложнит текущую ситуацию не только для самих государств, но и для народов двух стран, сообщает ТАСС.

Тем временем замглавы МИД России Андрей Руденко отметил, что Москва готова к диалогу с Киевом. Российская сторона не желает разрывать с Украиной дипломатические отношения, отметил государственный деятель.

В то же время украинский МИД вызывает для консультаций временного поверенного по делам страны в России Василия Покатило. Причиной стало решение российского руководства о признании ДНР и ЛНР.