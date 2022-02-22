МИД России высказался о военной помощи республикам Донбасса

Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, решение будет принято исходя из угроз, заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Если будет угроза, Россия окажет республикам Донбасса военное содействие в соответствии с подписанными договорами о дружбе и сотрудничестве, добавил дипломат.

Отвечая на вопрос РИА Новости, боится ли российская сторона санкций в связи с признанием ЛНР и ДНР, в том числе по "Северному потому – 2", Руденко сказал: "Москва ничего не боится".

Между тем Совет Федерации на внеплановом заседании 22 февраля единогласно ратифицировал внесенные президентом РФ Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками. Сенаторы встретили итоги голосования аплодисментами, пишет ТАСС.

Как заявил вице-спикер верхней палаты парламента Константин Косачев, решение о признании ДНР и ЛНР и ратификация договоров с ними является главным фактором деэскалации напряженности в Донбассе, это защитит людей от полномасштабной войны. При этом он добавил, что войны не будет, пока это зависит от России.