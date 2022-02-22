Украинские военные впервые с 2018 года применили РСЗО "Град"

Во вторник, 22 февраля, украинские военные применили в Донбассе реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", об этом сообщает пресс-служба представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным ДНР, в прошлый раз ВСУ использовали подобное вооружение 16 мая 2018 года.

В настоящее время зафиксировано пять попаданий боеприпасов, выпущенных из РСЗО "Град". Также отмечалось использование 122-мм артиллерийских орудий.

Утверждается, что огонь велся по Киевскому району Донецка с позиций 56-й мотопехотной бригады украинской армии.

Информация о наличии пострадавших и повреждения в настоящее время уточняется.

По сведениям Народной милиции Донецкой народной республики, за минувшие шесть дней украинские силовики выпустили по ДНР 3719 боеприпасов различного калибра.

Повреждены десятки домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе – школы и медицинское учреждение, в результате обстрелов погиб один мирный житель, еще трое гражданских стали жертвами подрыва автомобиля на трассе Донецк – Горловка.