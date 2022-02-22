Предложено ввести санкции против лично Владимира Путина

Вице-премьер правительства Польши Ярослав Качиньский перечислил санкции, которые должны быть, по его мнению, применены к России. Как сказал Качиньский, ограничениям должны быть подвергнуты трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", а также финансовая система РФ. Вице-премьер Польши добавил, что действенной мерой было бы "отключение от системы расчетов".

Качиньский заявил, что нужно задействовать и ряд персональный санкций. "По моему убеждению, они должны включать в себя самого Путина", – заявил он.

Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций против пяти российских банков и трех персон: Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

В Соединенном Королевстве их активы заморозят, а им самим запрещено посещать Англию.

Власти Швейцарии обсуждают введение ограничительных мер против России с "несколькими государствами", но не будут вводить санкции одновременно с другим странами, сообщил РИА Новости представитель Федерального департамента Фабиан Майенфиш.

В свою очередь, Венгрия отказалась поддержать введение пакета санкций, которые подготовил ЕС в ответ на признание Москвой независимости ДНР и ЛНР.

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