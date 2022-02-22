Евросанкции: отсутствие единства и выстрел в ногу

Новые санкции и приостановка сертификации "Северного потока – 2" – так отреагировала Европа на решение России признать республики Донбасса. Первой о принятых жестких мерах заявила Британия. А в Евросоюзе все еще обсуждают, кого и что нужно включить в окончательные санкционные списки. Европейцам приходится решать еще один важный вопрос – как выжить без российского газа, доступ к которому перекрывают санкции. Что заставляет ЕС действовать в ущерб своим же интересам?

Британский премьер Борис Джонсон поднял по тревоге членов правительственного комитета "Кобра" с первыми петухами. В половине седьмого утра он уже сидел за столом и решал, какие санкции и против кого вводить.

Позже в парламенте были названы имена трех российских бизнесменов – Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и Игорь Ротенберг – и названия пяти банков – "Россия", "Черноморский банк развития и реконструкции", Генбанк, "Индустриальный сберегательный банк", Промсвязьбанк.

Их активы заморозят, хотя такой шаг не лучшим образом скажется на устойчивости самого финансового центра – Лондона, – и так пошатнувшейся после Brexit.

"Любые активы, которые есть у этих людей и организаций в Великобритании, будут заморожены. Указанным гражданам будет запрещен въезд в страну, и мы запретим всем британским физическим и юридическим лицам иметь с ними какие-либо дела. Это первое из того, что мы готовы сделать", – говорит Борис Джонсон.

Банк "Россия" идет в списке под номером 1 неслучайно: он первым попал под американские санкции в 2014 году, первым перешел на расчеты исключительно в рублях, первым развернул сеть в Крыму и в нем держит деньги президент Путин. Но то ли документ писали спросонья, то ли опять подвела некомпетентность, но там, где указано название – банк "Россия", – стоит адрес Центробанка РФ.

На исправление времени нет, Лондон готовится ввести санкции против членов Совфеда и Госдумы, голосовавших "за", подумывает запретить экспорт высоких технологий, закрыть доступ на рынок суверенных долгов, ограничить торговлю и ударить по спорту – футболу, который вроде как должен быть вне политики. Впрочем, в ФИФА уже заявили, что предложения британцев не рассматривают.

"Я считаю немыслимым то, что крупные футбольные турниры могут проходить в России после вторжения. Мы рассматриваем возможность дальнейших санкций совместно с США и Евросоюзом", – заявляет премьер Джонсон.

На материке, в Брюсселе, раскачивались дольше. Пытались определиться с терминами – да так, что сами запутались.

"Я бы не сказал, что это полномасштабное вторжение, но российские войска уже на украинской земле. Я уверен, что решение о санкциях будет принято единогласно", – заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Единогласно не вышло: по данным СМИ, Венгрия при первом обсуждении общеевропейские санкции заблокировала. Но к вечеру согласие все же нашли.

Думали, кого наказать, чтобы минимизировать свой ущерб. Германия сделала то, чего от нее ждали все ее западные партнеры – выстрелила себе в ногу.

"Сегодня я попросил министерство экономики отозвать доклад с анализом энергобезопасности из Федерального сетевого агентства. Это звучит технически, но это необходимый административный шаг, чтобы сертификации газопровода в данный момент не произошло", – сообщил о действиях в отношении трубопровода "Северный поток – 2" канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Впрочем, его сертификацию из-за внутренних разногласий, давления США и союзников и без того все время откладывали, несмотря на острую потребность в дополнительных объемах газа. Многие вообще сомневались, что необходимые бумаги в конце концов будут выданы. Все это идет вразрез с немецкими интересами, заявили в бундестаге.

"Заморозка "Северного потока – 2" наносит ущерб не только России, но и Германии и еще 12 странам ЕС. Цены на энергоносители продолжают расти. Желание США продавать нам свой дорогой, экологически вредный сжиженный газ и желание "зеленых" отказаться от "Северного потока – 2" подогреваются использованием конфликта в корыстных целях", – заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Остановка "Северного потока" ударит бумерангом и по тем европейцам, кто вложился в проект. Деньги теряют французская Engie, англо-голландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall, а также австрийская OMV. На долю каждой приходится примерно по миллиарду евро инвестиций.

"Этот проект не имеет никакого отношения к политике – и не должен иметь. Это сугубо экономический, коммерческий проект, который помимо взаимной выгоды еще призван стать стабилизирующим элементом для газового рынка в Европе. В нем заинтересованы как поставщики, то бишь мы, так и получатели нашего газа, в первую очередь Германия. Но также и все остальные европейские страны. И то, что такие проекты тормозятся – будем надеяться, временно – в силу разных политических причин, это с нашей точки зрения неверно", – говорит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тем более, заменить объемы поставок российского газа никто не сможет – это уже заявление министра энергетики Катара, сделанное на форуме стран-экспортеров голубого топлива. Цена на которое, очевидно, резко пойдет вверх, считает президент Сербии Александр Вучич. Решение Путина, по его словам, полностью меняет мировой порядок. Белград будут вынуждать присоединиться к санкциям.

"Сербия находится на европейском пути, мы всегда высказывали поддержку целостности Украины, но с другой стороны у нас есть 85% граждан, которые, что бы ни произошло, будут на стороне России", – заявил Вучич.

В Австрии стараются сохранять энергетическое спокойствие, рассчитывая, что глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен что-нибудь да придумает.

"Даже если Россия прямо сейчас прекратит поставки природного газа, с энергоснабжением все будет в порядке. Европейская комиссия заверила Австрию, что предоставит альтернативы", – заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Это намек на американский сжиженный газ, который дороже и который в разгар энергетического кризиса в Европе был отправлен в Азию, потому что там платили больше.

Европа, очевидно, оказалась в непростой ситуации. С одной стороны, она не может полностью положиться на США в вопросах энергетической безопасности, с другой – вынуждена ограничивать сотрудничество с Россией: принимать невыгодные санкции, которыми так долго грозила, действовать себе в убыток.