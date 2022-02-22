Депутатам Госдумы "запретят" шопинг в Милане и тусовки в Сен-Тропе

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после одобрения главами МИД ЕС нового пакета санкций против РФ уточнил, что именно станет недоступно депутатам Госдумы, попавшим в "черный список".

"Никаких больше: шопинга в Милане, тусовок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене", – написал глава европейской дипломатии в Twitter.

Ранее Боррель сообщил, что под санкции попал 351 российский депутат – все они проголосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Ограничительные меры коснутся 27 физических и юридических лиц и затронут несколько банков. Президента РФ Владимира Путина в санкционном списке нет.

Боррель заверил, что новый пакет санкций сильно ударит по России. Евросоюз принял решение ограничить доступ РФ к финансовому рынку и рынку капитала ЕС. Кроме того, теперь европейскому бизнесу запрещены любые контакты с ЛНР и ДНР.

Вместе с тем дипломат отметил, что Европа будет следить за Россией и продолжать попытки урегулирования ситуации. Если сделать это не получится, не исключено введение дополнительных санкций.