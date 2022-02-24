Почти 400 россиян попали под новые санкции ЕС

Брюссель обнародовал список россиян, попавших под персональные санкции Евросоюза в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик, сообщает телеканал "Россия 24".

В документе – почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства нашей страны, журналисты и общественные деятели. В частности, в перечень внесены министр обороны России Сергей Шойгу, глава президентской администрации Антон Вайно, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, главный редактор международного информагентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, наш коллега, телеведущий Владимир Соловьев, а также председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Под ограничения Брюсселя попали также вице-премьеры и министры российского правительства, представители командования Вооруженных Сил России.

Всем им запрещен въезд в Евросоюз и доступ к его банковской системе.

Из-за ситуации вокруг Украины Европа ввела санкции и в отношении организации "Агентство Интернет-исследований", а также банка "Россия" и "Промсвязьбанка".

Кроме того, Евросоюз запретил своему бизнесу любые контакты с Луганской и Донецкой народными республиками – торговлю, инвестиции и техническую помощь.

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