Евросоюз планирует санкции против Захаровой, Шойгу, Вайно и Шувалова

Свои собственные санкции против россиян планирует вводить Евросоюз. Газета Wall Street Journal (WSJ) перечислила тех, кто под них после признания Луганской и Донецкой народных республик должен попасть. Всего в предварительном санкционном списке, который обсуждают в ЕС, 24 человека.

И среди них министр российской обороны России Сергей Шойгу, глава кремлевской администрации Антон Вайно, официальный представитель МИД России Мария Захарова и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Под санкции, по данным издания, попадет и "Агентство интернет-исследований" Евгения Пригожина. В 2016 году это агентство в США уже подозревалось ни много ни мало – во вмешательстве в президентские выборы в Соединенных Штатов. После этого "Агентство интернет-исследований" и ряд его сотрудников попали под американские санкции. В частности, им был закрыт въезд на территорию Штатов, а также их гипотетические счета в американских банках могут быть заморожены.

В пресс-службе компании "Конкорд" уже заявили, что санкции никак не повлияют на бизнес Пригожина, поскольку "у Евгения Викторовича отсутствуют активы за рубежом. Что касается инвестиционных проектов на внутреннем рынке, то это, заявили в "Конкорде", тревожный сигнал.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель пригрозил 351 депутату Госдумы России и 27 другим россиянам прекращением поездок на шоппинг в Милан и на вечеринки в Сан-Тропе. Позже этот легкомысленный пост со своей страничке он удалил.

Кроме того, послы ЕС продлили введенные для экс-президента Украины Виктора Януковича и шести его соратников санкционные меры. Эти санкции были введены еще 5 марта 2014 года после февральского госпереворота на Украине, к которому привел майдан. Виктор Янукович, на которого было совершено в Киеве покушение, бежал через Крым в Россию.

Для четырех из них участников санкционного списка, включая самого Януковича и его сына Александра, санкции продлеваются на 6 месяцев, для трех – на год.

В европейский санкционный список кроме Виктора и Александра Януковичей входят Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-прокурор Украины Виктор Пшонка и его сын Артем, Сергей Курченко и украинский экс-министр сборов и доходов Александр Клименко.