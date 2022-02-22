Санкции против России ударят и по США

Президент США Джо Байден признал, что введенные против РФ санкции ударят по американской экономике, но пообещал ее защищать. Байден выступил в Белом доме с речью, посвященной ситуации вокруг Украины. Трансляцию вела медиаплатформа "Смотрим".

"Я собираюсь предпринять решительные действия, чтобы боль от наших санкций была нацелена на российскую экономику, а не на нашу", – заявил Байден.

Он прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина 21 февраля, в котором российский лидер объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, развернуто объяснив мотивы принятого решения. Байден отметил, что не услышал в нем ни намека на заинтересованность в реальном диалоге о европейской безопасности.

Байден также заявил в своей речи, что США считают последние действия России началом вторжения на Украину.