Оружие – Украине, санкции – России: США провоцируют Киев на войну

Соединенные Штаты продолжат поставку оружия на Украину. Об этом заявил Джо Байден. Хозяин Белого дома также рассказал о первом пакете антироссийских санкций. Ограничения коснулись, в первую очередь, двух банков и суверенного долга России. И далеко не всех в Вашингтоне это решение удовлетворило.

После признания Россией независимости ДНР и ЛНР Джозеф Байден долго собирался с мыслями. Больше суток не выходил к камерам. Обращение по ситуации вокруг Украины появилось в его графике внезапно. Время начала выступления несколько раз переносили, но и в назначенный час появиться перед журналистами Байдену все-таки что-то помешало.

Президент вышел к камерам с полуторачасовой задержкой и натянутой американской улыбкой.

"Кто, во имя Господа, по мнению Путина, дал ему право объявлять новые так называемые страны на территории, принадлежавшей его соседям? Это вопиющее нарушение международного права. Так что сегодня я объявляю о введении первого пакета санкций в отношении России в ответ на их действия. Мы вводим полностью блокирующие санкции в отношении двух крупных российских финансовых учреждений: V.E.B. и их военного банка", – пафосно объявил о санкциях против ВЭБ.РФ и Москвы Джо Байден.

Банк, название которого Байден не смог вспомнить, это Промсвязьбанк. Еще санкции касаются отечественного суверенного долга, есть персональные ограничения против некоторых российских должностных лиц.

"Я бы даже не назвал это полумерой, – возмущен решением Байдена сенатор Тим Коттон. – Это какая-то четверть мер: санкции на пару банков и нескольких олигархов. В первые 24 часа администрация не могла определиться, как рассматривать действия России – вторжение это или нет. Президент 80 минут не выходил на пресс-конференцию, что не очень внушает доверие, а вселяет решимость в людей, которые наблюдают за этим из Москвы".

Люди, наблюдающие за происходящим из Киева, решили отправить в Штаты гонца. Министр иностранных дел Украины весь день обивал пороги самых высоких вашингтонских кабинетов.

Первым делом, конечно, в Пентагон. Украине за последние пару недель отгрузили сотни тонн боеприпасов. За 8 лет американцы накачали Киев так называемой военной помощью почти на 3 миллиарда долларов.

Эти цифры привел министр обороны США. Президент Соединенных Штатов на встрече с украинским министром обещал поставки продолжать.

Плечо подставил и американский госсекретарь.

"Мы четко дали понять, что если Россия вторгнется на Украину, мы будем действовать вместе с Германией, чтобы не допустить запуска газопровода "Северный поток – 2", – заявил Энтони Блинкен.

"Мир должен ответить всей своей экономической мощью, чтобы наказать Россию за преступления, которые она уже совершила, и предотвратить преступления, которые она планирует совершить. Ударить по экономике России сейчас и ударить сильно", – призывает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Госсекретарь Блинкен одобрительно покачал головой. Слушать позицию Москвы не захотел. Отменил запланированную на завтра, 24 февраля, встречу с Сергеем Лавровым в Европе.