Украина объявила "план Б": сражаться за каждый дюйм земли

Глава МИД Украины в Пентагоне встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По итогам переговоров Дмитрий Кулеба объявил, что для Украины "план А" – использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию, а "план Б" – сражаться за каждый дюйм земли.
"Действуя методами дипломатии с большой сдержанностью, мы не будет поддаваться провокациям, которые устраивает Россия. Этой ловушки мы будем избегать. Но опять же, если выбора не останется, мы будем сражаться, потому что это наша земля, это наш народ", – сказал Кулеба.
Ранее Энтони Блинкен отменил встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, назначенную на 24 февраля.
В США считают признание независимости ЛНР и ДНР началом вторжения России на украинскую территорию.