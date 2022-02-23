Украина объявила "план Б": сражаться за каждый дюйм земли

Глава МИД Украины в Пентагоне встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По итогам переговоров Дмитрий Кулеба объявил, что для Украины "план А" – использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию, а "план Б" – сражаться за каждый дюйм земли.

"Действуя методами дипломатии с большой сдержанностью, мы не будет поддаваться провокациям, которые устраивает Россия​​​. Этой ловушки мы будем избегать. Но опять же, если выбора не останется, мы будем сражаться, потому что это наша земля, это наш народ", – сказал Кулеба.

Ранее Энтони Блинкен отменил встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, назначенную на 24 февраля.

В США считают признание независимости ЛНР и ДНР началом вторжения России на украинскую территорию.