Санкции про запас: Запад закрыл глаза на неудобные моменты

Венесуэла выражает полную поддержку России на фоне ситуации вокруг Украины и выступает за поиск дипломатических решений. Об этом заявил президент Боливарианской республики Николас Мадуро. По его словам, минские соглашения были отвергнуты Киевом, праворадикалы не были заинтересованы в разрешении конфликта путем диалога. А отношение Запада к Украине он назвал почти колониальным управлением.

Чего мир ждет от президента Путина? Что он должен бездействовать и не выступать в защиту своего народа? Венесуэла заявляет о своей полной поддержке президента Владимира Путина в защите мира в России, в этом регионе, в мужественной защите своих людей. Мир России — это мир во всем мире.

Серьезно отнестись к обоснованным требованиям России по гарантиям безопасности призвали в министерстве иностранных дел Кубы. Расширение НАТО там назвали угрозой региональному и международному миру.

За диалог выступают и в Пекине. Как заявили в китайском МИДе, КНР – против любых односторонних санкций. В ведомстве подчеркнули: ограничения – не лучший способ урегулирования проблем. Официальным лицам вторят и китайские СМИ. Как пишет государственная газета The Global Times, санкции не помогут снизить напряженность. Нужны конструктивные усилия международного сообщества.

США продолжали активное сдерживание России, что в конечном итоге вынудило ее попытаться реализовать свои требования безопасности таким образом. Это всплеск недовольства стороны, требования безопасности которой долгое время после окончания холодной войны игнорировались.

Однако международные институты, которые призваны учитывать точку зрения всех сторон, вместо этого предпочитают закрывать глаза на неудобные для них моменты. Как заявил Сергей Лавров, генсек ООН фактически поддался на давление Запада. Заявления Антониу Гуттериша, который раскритиковал признание Россией ДНР и ЛНР, глава российского МИДа назвал не соответствующими его статусу.

"В отношении ситуации на Украине генеральный секретарь ни разу не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения требований минского комплекса мер, резолюции СБ 2202, которая прямо требует решать все проблемы по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском. Об этом никто на Западе ни разу не упомянул и, к сожалению, генеральный секретарь последовал этим печальным примерам", – отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Зато на Западе не перестают упоминать об антироссийских санкциях. Власти Германии, которые накануне поставили на паузу сертификацию "Северного потока – 2", перепроверят, какие риски несет газопровод для энергообеспечения Германии и Европы. Приостановку проекта раскритиковали немецкие политики как левого, так и правого толка. По словам депутата от Левой партии Германии Сары Вагенкнехт, ограничения наносят ущерб Германии и Европе. А решать кризис нужно не новыми санкциями, а пересмотром безоговорочной поддержки Киева. Ну а в Польше с нескрываемым сожалением признали, что их экономика не настолько сильная, чтобы нанести России удар санкциями.

"Я хотел бы, чтобы Польша была такой мощной экономикой, чтобы мы сами могли наложить санкции на Россию, которые будут чувствительными. Действительно, я бы очень этого хотел. Политика является искусством реальных действий и таких, которые имеют реальные последствия", – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Великобритания после введенных накануне санкций грозится принять новые. По словам главы МИД Элизабет Трасс, Соединенное Королевство планирует ограничить доступ России к британским рынкам. А вот в каком случае Лондон это сделает, пока неизвестно. Аргументация – на уровне "хайли лайкли".

"Если произойдет полномасштабное вторжение на Украину, чего мы ожидаем, важно сохранить про запас санкции, – говорит министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. – Боюсь, это весьма вероятное событие".

Не определились с оценками и власти Франции.

- Байден в Белом доме заявил, что Россия начала вторжение на Украину. Но это слово на данный момент не используете ни вы, ни Франция, ни европейцы. Почему?

"Потому что слова имеют значение. В нынешней обстановке надо взвешивать слова и сохранять хладнокровие. Я не считаю, что "вторжение" – подходящее слово. Санкции, которые мы приняли, вызваны посягательством России на территориальную целостность Украины и носят точечный характер" – ответил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

С призывом к мирному решению конфликта обратились и власти Сербии. По словам председателя парламента страны, Белград не нарушит братских отношений с Россией.

"Наша политика абсолютно ясна – мы хотим сохранить мир. Это нелегко, видите, как два братских народа – русских и украинцев – просто столкнуть в интересах третьих лиц. Мы точно не будем участвовать в этой братоубийственной войне", – предупреждает председатель Народной скупщины Сербии Ивица Дачич.

А жители Италии нашли необычный способ высказать свою позицию по поводу происходящего. В Риме около Колизея вывесили баннер с призывом к итальянским властям признать независимость ДНР и ЛНР.

Между тем, как стало известно 23 февраля, МИД России пообещал дать чувствительный и сильный ответ на введенные против РФ санкции.